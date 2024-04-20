СМИ: Кудрявцева помирилась с мужем

Полгода назад Лера Кудрявцева объявила об уходе от мужа, известного хоккеиста Игоря Макарова. Подробностей телеведущая не раскрывала, лишь коротко сообщила в Телеграм-канале:

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ — не беспокоить, спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно».

Несколько позднее Лера объявила, что супруг находится в «санатории». Фолловеры решили, что Макаров лечится от зависимости в специализированном лечебном учреждении.

И вот, по прошествии нескольких месяцев, в блоге Макарова после длительного перерыва появились свежие фотографии с женой и дочкой. Судя по кадрам, звездная пара сейчас отдыхает за городом и у всех членов семьи отличное настроение.Об этом пишет СтарХит.

Ранее Роза Сябитова сообщила, что ей близка ситуация Леры Кудрявцевой. Сваха призналась, что она не понаслышке знает, что такое жить с человеком, у которого алкогольная зависимость.

«С алкоголиком жить тяжело. Во-первых, она долго продержалась. Когда ко мне обращаются девчонки, то я говорю: „Проблема алкоголизма — это не проблема жены, это проблема родителей“», — заявила Роза Сябитова.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» поддержала Леру Кудрявцеву в ее решении уйти от мужа из-за его пристрастия к алкоголю. По мнению Розы Сябитовой, телеведущая поступила правильно, поскольку спокойствие дочери важнее.