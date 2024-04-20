Певица Слава пожаловалась на лживое окружение

Анастасия Сланевская, известная публике под псевдонимом Слава, пожаловалась, что вокруг нее люди, которые постоянно лгут. Возмущенный пост певица выложила на своей страничке в социальной сети.

Сланевская объяснила, что безумно устала от окружающей ее лжи.

«Есть люди в моей жизни, которые постоянно что-то портят своим враньем», — призналась она.

Саму себя звезда назвала человеком добрым и терпеливым. Она старается прощать своим знакомым их ошибки, но в итоге ей только всякий раз пользуются. Сланевская ждет перемен к лучшему – но они не появляются, пишет 5 Канал.

«А пока ждешь — истощаешься физически и морально», — отметила звезда.

На будущее Анастасия приняла решение избавиться от токсичных людей в своем окружении.

Ранее артистка заговорила о перерыве в карьере после того, как оконфузилась на одном из последних концертов. Слава трижды забыла слова собственной песни.