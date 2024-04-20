Жена Алдонина рассказала об отношениях с дочерью Юлии Началовой

Жена бывшего футболиста Евгения Алдонина Ольга в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала, что прекрасно ладит со своей падчерицей Верой, которую родила телеведущая Юлия Началова. По ее словам, 17-летняя девушка доверяет ей свои секреты.

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При этом Ольга призналась, что изначально боялась знакомиться с ней, чтобы не травмировать, ведь девочка была маленькая. Жена Алдонина призналась, что не хотела торопиться в отношениях с футболистом.

Только когда я поняла, что мы пара, — то погуляли с Верой. Она открытая, мы сразу нашли общий язык, — рассказала Ольга.

В 2014 году бывший игрок сборной России женился на Ольге. Супруги воспитывают двоих детей — семилетнего сына Артема и четырехлетнюю дочь Анжелику.

Ранее дочь Юлии Началовой в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась видео в пятую годовщину смерти мамы. Ролик состоит из архивных фото покойной певицы с коллегами, кадров с ее выступлениями и видео с детских конкурсов, в которых принимала участие артистка.

До этого Вера Алдонина рассказала, что ее мать отказалась от ампутации пальца на ноге из-за красоты. В эфире шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым девушка объяснила, что артистка всегда болезненно относилась к своему внешнему виду.