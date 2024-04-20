Эксперт оценил интерьер «леопардовой» квартиры Леонтьева

Двухэтажная квартира Валерия Леонтьева отличается своеобразным ярким дизайном. Она щедро оформлена в леопардовом принте, начиная от обивки диванов, ковров и подушек и заканчивая расписным корпусом телевизора и рамами картин.

Многим столь агрессивный стиль категорически не нравится, и певца обвиняют в отсутствии вкуса. Но специалисты оценивают апартаменты Леонтьева с более широкой точки зрения. Об этом рассказывает 5 Канал

Так, архитектор Владимир Панов на 15-й торжественной церемонии награждения Brand Awards 2024 сказал, что любители эпатажа вполне могут позволить себе подобную анималистику.

«Интерьер — это творчество, самовыражение. И здесь ты никому ничего не должен, ничем не обязан. Если тебе нравится, то ты делаешь так, как ты хочешь», — считает дизайнер.

Эстрадный певец Валерий Леонтьев сообщил в марте, что завершает свою профессиональную карьеру. О том, что будет делать на пенсии, артист рассказал Пятому каналу.

«Это замечательно: быть свободным человеком, никому ничего не должным. Я хочу попробовать, как это… Выполнил свою мечту. Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване», — заявил Леонтьев.

Артист решил уйти со сцены из-за возраста. Также он рассказал, что прощальный тур не планируется, потому что Валерий не хочет «выколачивать деньги из публики».