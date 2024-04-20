Советский певец умер до приезда врачей

20 апреля ушел из жизни советский и азербайджанский певец, заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов.

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Как уточнено национальными СМИ, 70-летний исполнитель скончался до приезда вызванной "скорой".

Печальное извести подтвердила его партнерша по дуэту Фируза Ибадова.

Сообщается, что 20 апреля в 12:03 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок по поводу недомогания заслуженного артиста Джаваншира Мамедова. В 12:05 по адресу была направлена бригада "скорой помощи", "однако артист скончался до прибытия врачей, и прибывшая по адресу бригада зарегистрировала факт смерти".

Тело артиста для проведения экспертизы было доставлено в Республиканскую клиническую больницу, затем - в "Гёй мечеть" ("Голубую мечеть").

После проведения всех процедур и обрядов запланированы похороны певца на Ясамальском кладбище Баку.