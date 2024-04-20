Овсиенко объяснила свой неприглядный внешний вид на концерте

Певица Татьяна Овсиенко объяснилась за свой неприглядный вид на недавнем концерте в Краснодаре.

Причиной изменения во внешности 57-летней звезды стала тяжелая болезнь, пишет «Комсомольская правда».

"У меня проблемы с позвоночником. Это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года", - сообщила Татьяна Овсиенко.

Из-за тяжелой болезни знаменитость с трудом передвигается и находится не в самой лучшей форме.

"Нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал. А я, бывает, лентяйка", - заявила певица в шоу "Хватит слухов!" на Центральном телевидении.

Ранее "СП" писала, что Овсиенко шокировала поклонников внешним видом.