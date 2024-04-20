Жене Диброва стало плохо на программе детокса в Индии

Недавно супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила подписчикам, что улетела в Индию практически без вещей. Она объяснила, что хочет побыть девять дней в одной из клиник Индии на программе по сыроедению, и отрешиться от суеты. Об этом рассказывает издание passion.ru.

Но уже на пятый день детокса Дибровой стало плохо. Об этом Полина рассказала в микроблоге. Она утром прогулялась, встречая рассвет. Затем позанималась йогой, позавтракала. Внезапно ей стало очень плохо.

«Давление упало, сил не было… ползала. Помог перекус. В момент все нормализовалось. Я даже выполнила мини-тренировку. Потом ужин. Ситуацию отпустила, я ожила», - написала она.

Полина также пожаловалась, что не похудела ни на килограмм, несмотря на строгую диету и активное занятие физической культурой.

Полина много путешествует, занимается своей фигурой и ведет женский клуб, устраивая различные тематические мероприятия. Там участницы посвящают время себе, развитию и счастью в «душевной и теплой атмосфере», отвлекаясь от ежедневной рутины. Она также активно ведет соцсети.