Асмус заявила, что хочет второго ребенка

Кристина Асмус воспитывает дочь от Гарика Харламова. В 2014 году она родила дочь, которую назвали Анастасией. Но после 6 лет совместной жизни брак распался. Как пишет издание vokrug.tv, после развода Кристина встречается с актером Романом Евдокимовым.

Как предположили журналисты, в отношениях Кристины и Романа – новый этап. Асмус написала в микроблоге, что хочет второго ребенка.

Актриса опубликовала снимок из Италии, где она отдыхает с Анастасией

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«В прошлый раз в Венеции я была беременной. Сейчас дочке десять, и несколько дней назад мы приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной. Надеюсь, не через десять лет», — подписала снимок Кристина.

В начале апреля актрису Кристину Асмус госпитализировали в больницу с высокой температурой. Звезда «Интернов» провела в больнице два дня. Она пояснила, что причиной ее состояния стало переутомление.

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