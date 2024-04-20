Стало известно, что грозит задержанному в Томске рэперу Платине

Правоохранители доставили рэпера Платину в Томский областной суд после задержания. Артиста сегодня ожидает два заседания, пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, оба пройдут по административным делам, одно из которых — о депортации Роберта Плаудиса на родину в Латвию.

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Накануне сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали в Томске рэпера Платину прямо в ходе концерта. По предварительным данным, артист выступал в клубе Face, он отмечал свой 29-й день рождения. Есть информация, что Роберту Плаудису были выписаны штрафы по трем статьям: употребление наркотиков, нарушение правил въезда и незаконное трудоустройство.

Также сообщалось, что на рэпера жаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она якобы попросила полицию проверить тексты Платины на пропаганду наркотиков. Однако сама Мизулина утверждает, что Лига безопасного интернета не направляла никаких обращений относительно Плаудиса за последние годы и причины задержания рэпера ей неизвестны.

Ранее в Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа один из поклонников артиста сделал сальто со сцены в толпу и во время приземления ударил девушку ногой по лицу. Фанаты были недовольны произошедшим и стали толкать парня. В свою очередь исполнитель попросил посетителей концерта успокоиться.

Употребление наркотиков вредит здоровью.