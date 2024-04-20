Дочь Виторгана решила покинуть Россию

Полина Виторган, дочь известного артиста Максима Виторгана от брака с Викторией Верберг, приняла решение о переезде в Израиль. Об этом 27-летняя актриса заявила в микроблоге. Она поинтересовалась, нет ли у кого-то из ее знакомых ненужного велосипеда. По ее словам, это средство передвижения будет ей необходимо на земле обетованной

«Я переезжаю в Израиль и хочу велосипед! Вдруг кто-то отдает/продает свой?» - написала она.

У Полины достаточно солидный опыт работы в кинематоргафе. Так, пишет teleprogramma.pro, в России она снялась в 16-ти картинах.

Также Виторган ранее два года жила в Израиле и успешно снялась в израильском сериале «Олень». Ее отец был очень доволен дебютом дочери за рубежом и поздравил ее теплыми словами в соцсетях.

Перебравшийся в Израиль Виторган продолжает зарабатывать в России

Всего у Максима Виторгана трое детей: старший сын Даниил и дочь Полина от брака с актрисой Викторией Верберг и младший сын Платон от Ксении Собчак.