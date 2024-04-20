Елена Воробей высказалась об эмиграции
Елена Воробей опровергла появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о ее возможной эмиграции в Израиль. Также шла речь о выступлениях в Германии, доход от которых может быть частично потрачен не в пользу России.
Елена резко ответила хейтерам. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
«Эта информация не соответствует действительности! Мне предлагали выступить в концерте в Германии, посвященном Международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе", - заявила артистка.
Юмористка объяснила, что вопрос э миграции перед ней не стоит, и страну она покидает только на время гастролей.
«Я живу в России, здесь моя семья, мои друзья, моя душа. Мой гастрольный график в свободном доступе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», - уточнила Воробей.
Ранее Елена Воробей посетила программу «Жизнь и судьба». Юмористка призналась, что рассталась с Сергеем Евтуховичем из-за работы. По словам Воробей, она приняла такое решение сама. Артистка сбежала из-под венца, когда поняла, что расстояние разрушает их отношения.
«И в этом случае победила профессия: то, что меня ждут в разных уголках страны, не должно быть препятствием в личной жизни для построения личного счастья. Ты это либо принимаешь, либо нет», - сказала актриса.
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