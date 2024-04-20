Елена Воробей высказалась об эмиграции

Елена Воробей опровергла появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о ее возможной эмиграции в Израиль. Также шла речь о выступлениях в Германии, доход от которых может быть частично потрачен не в пользу России.

Елена резко ответила хейтерам. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Эта информация не соответствует действительности! Мне предлагали выступить в концерте в Германии, посвященном Международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе", - заявила артистка.

Юмористка объяснила, что вопрос э миграции перед ней не стоит, и страну она покидает только на время гастролей.

«Я живу в России, здесь моя семья, мои друзья, моя душа. Мой гастрольный график в свободном доступе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», - уточнила Воробей.

Ранее Елена Воробей посетила программу «Жизнь и судьба». Юмористка призналась, что рассталась с Сергеем Евтуховичем из-за работы. По словам Воробей, она приняла такое решение сама. Артистка сбежала из-под венца, когда поняла, что расстояние разрушает их отношения.