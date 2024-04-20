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Похожие платья Бузовой и Самбурской, декольте Климовой: как открылся ММКФ

Сегодня в российской столице стартовал 46-й Московский международный кинофестиваль. В нем примут участие более 230 фильмов из 50 стран. В основном конкурсе соревнуются 11 кинокартин.

Похожие платья Бузовой и Самбурской, декольте Климовой: как открылся ММКФ
© Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Несмотря на дождь и сильный ветер, российские звезды пришли к кинотеатру «Россия» в открытых вечерних платьях. 59-летняя актриса Ирина Безрукова появилась в длинном темном платье с длинными рукавами. Певица и телезвезда Ольга Бузова красовалась перед журналистами в черном обтягивающем наряде от Vetements стоимостью около $2811.

Платье этого же бренда выбрала актриса Настасья Самбурская. Она позировала фотографам в длинном облегающем наряде изумрудного цвета, расшитом блестками.

Актриса Агата Муцениеце появилась на дорожке вместе с телеведущим Иваном Чуйковым. Молодые люди держались за руки, подтвердив слухи о своем романе. Чуйков помогал Агате держать подол платья.

Екатерина Климова выбрала наряд пыльно-розового цвета с ручной вышивкой и глубоким декольте от Валентина Юдашкина.

Большинство звезд предпочли темные оттенки в нарядах. Черные классические костюмы выбрали Сергей Жуков, Дмитрий Дюжев, Милош Бикович, Ксения Алферова, Светлана Немоляева, Тина Канделаки поддержали негласный total-black.

Кинофестиваль начнется с мексиканского фильма о путешествии к американской границе — «Открытое небо». А закроется мероприятие премьерой фильма Олега Трофимова «Майор Гром: Игра». Это третья часть одноименного российского комикса.

ММКФ считается вторым старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского. Впервые он состоялся в 1935 году. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков.

Шоу-бизнес
Олег Трофимов
Агата Муцениеце
Валентин Юдашкин
Иван Чуйков
Тина Канделаки
Ксения Алферова
Милош Бикович
Сергей Жуков
Дмитрий Дюжев
Ирина Безрукова
Настасья Самбурская
Ольга Бузова
Екатерина Климова
Светлана Немоляева
Никита Михалков