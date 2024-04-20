Валерия и Пригожин: как живут звездные супруги, последние новости

Народная артистка РФ певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин состоят в браке с 2004 года, звездная пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Как живут супруги, есть ли секрет счастливого союза?

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Что Валерия говорила о секрете счастливого брака

Певица в ходе доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского рассказала корреспонденту NEWS.ru, что считает залогом счастливых отношений общность взглядов на мир. По ее словам, в этом случае есть шанс добиться долгих и счастливых отношений.

«Мне кажется, когда у людей общее мировоззрение, когда в целом они смотрят в одну сторону, тогда больше шансов сохранить отношения. Конечно, люди ссорятся, два разных человека, точки зрения могут расходиться по многим вопросам, но в целом, глобально, если людям вместе хорошо и они разделяют философию жизненную, тогда это твой человек и есть шансы с ним пройти до конца», — подчеркнула артистка.

Валерия находится в браке с продюсером Иосифом Пригожиным 20 лет. Это ее третий и самый долгий брак. Мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной уже спустя четыре месяца после знакомства.

Продюсер в свою очередь рассказывал в интервью «Антенне-Телесемь», что они далеко не сразу научились доверять друг другу, ведь за плечами у обоих был опыт неудачной семейной жизни. Но со временем недоверие между ними исчезло. Супруги буквально спасли друг друга от одиночества.

«Когда мы познакомились, Валерия была одна с тремя детьми в непростой ситуации, ей надо было учиться выживать. Поэтому в начале наших отношений было много недоверия. Но потом оно, конечно, ушло», — говорил Пригожин.

Позже он отмечал, что влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро мужчина понял, что она — женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой... С появлением любимой во мне многое изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!» — признался продюсер KP.RU.

Что певицу раздражает в муже

Исполнительница призналась, что ее раздражает громкий голос ее супруга. По ее словам, муж может заполнять собой все пространство из-за темперамента и иногда ей хочется «вставить ему кляп».

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю. Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, плетку, чтобы я его остановила», — рассказала певица.

При этом недавно артистка поделилась, что ей почти никогда не бывает скучно с супругом. Валерия заявила, что пережила с Пригожиным пандемию COVID-19, ни разу не поссорившись. Она добавила, что не представляет жизни без мужа.

2 апреля Валерия трогательно поздравила с днем рождения Иосифа Пригожина, которому исполнилось 55 лет. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка назвала мужа своей стеной, опорой, вдохновением и уверенностью в завтрашнем дне. По словам Валерии, рядом с супругом ей ничего не страшно.

«Йосечка, дорогой мой, вот и ты теперь дважды отличник! Поздравляю тебя, лучшего мужа на свете, с днем рождения! Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», — написала Валерия.

Какие последние новости выходили о супругах

Певица в последнем выпуске «Шоу Воли» по лысине узнала Пригожина с завязанными глазами. Исполнительница прикасалась к другим лысым мужчинам и с уверенностью нашла мужа.

Ведущий Павел Воля высадил в студии несколько лысых молодых людей, среди которых был Пригожин, и попросил Валерию потрогать голову каждого. Звезда, как оказалось, хорошо знает своего супруга на ощупь, она быстро отвергла подставных мужчин и безошибочно выбрала Иосифа.

До этого продюсер в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился снимком своей 56-летней супруги, сидящей в продольном шпагате. Предприниматель отметил, что, несмотря на возраст, его супруга находится в прекрасной форме, а он восхищается ею.

«Годы идут, а моя форму не теряет. Восхищаюсь», — написал Пригожин.

Позже Валерия сама похвасталась фигурой, она разместила фотографию, на которой предстала в пикантном образе. Артистка примерила прозрачные расклешенные брюки, через которые полностью просвечивали ноги, и черный кожаный пиджак, уточнив, что откровенная фотосессия приурочена к ее 56-му дню рождения.

«Только что я открыла дверь в новый год своей жизни. Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас. Я никогда не была больше довольна собой, чем теперь, когда мне исполнилось 56, и это не кокетство, а самая настоящая правда», — подписала снимок певица.

Образ на фотографии дополнили черные туфли на высоком каблуке, макияж с ярко-красной помадой и знаменитое прямое каре Валерии. Подписчики певицы отметили, что столь готический образ непривычен, но очень идет артистке.