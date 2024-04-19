Валерия по лысине узнала Пригожина с закрытыми глазами среди других мужчин

Певица Валерия в «Шоу Воли» по лысине узнала своего супруга продюсера Иосифа Пригожина с завязанными глазами, выпуск опубликован на Rutube. Исполнительница прикасалась к другим лысым мужчинам и с уверенностью нашла мужа.

Ведущий Павел Воля высадил в студии несколько лысых молодых людей, среди которых был Пригожин, и попросил Валерию потрогать голову каждого. Звезда, как оказалось, хорошо знает своего супруга на ощупь, она быстро отвергла подставных мужчин и безошибочно выбрала Иосифа.

Ранее Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос ее супруга Иосифа Пригожина. По ее словам, муж может заполнять собой все пространство из-за темперамента и иногда ей хочется «вставить ему кляп». Валерия рассказала, что в такие моменты «культурно выпроваживает» Пригожина. Она призналась, что один из общих друзей пары подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, и плетку, чтобы жена могла его остановить.

До этого Валерия рассказала, что залогом счастливого брака являются общие взгляды на мир. По словам певицы, когда люди смотрят в одну сторону, то у них больше шансов сохранить отношения. Она подчеркнула, что точки зрения у возлюбленных могут расходиться по многим вопросам, но если людям вместе хорошо, то они пройдут этот путь вместе до конца.