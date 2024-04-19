Представитель Успенской опроверг информацию о вызове «скорой» к певице

Представитель российской певицы Любови Успенской опроверг информацию о том, что исполнительница вызывала «скорую» из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, сегодня у певицы запланированы съемки в шоу «Голос», которые Успенская не планирует пропускать. Он также добавил, что информация о плохом самочувствии певицы не соответствует действительности.

«У нее все прекрасно, информация (о плохом самочувствии — прим. ред.) фейк», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Успенская вызывала «скорую» из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что исполнительница пожаловалась на плохое самочувствие и боли в области сердца. Также сообщалось о возможной госпитализации.