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Представитель Успенской опроверг информацию о вызове «скорой» к певице

Представитель российской певицы Любови Успенской опроверг информацию о том, что исполнительница вызывала «скорую» из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представитель Успенской опроверг информацию о вызове «скорой» к певице
© РИА Новости

По его словам, сегодня у певицы запланированы съемки в шоу «Голос», которые Успенская не планирует пропускать. Он также добавил, что информация о плохом самочувствии певицы не соответствует действительности.

«У нее все прекрасно, информация (о плохом самочувствии — прим. ред.) фейк», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Успенская вызывала «скорую» из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что исполнительница пожаловалась на плохое самочувствие и боли в области сердца. Также сообщалось о возможной госпитализации.

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