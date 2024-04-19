Пэрис Хилтон впервые показала дочку Лондон

Американская актриса Пэрис Хилтон осенью минувшего года шокировала своих поклонников: у звезды родилась дочь. Однако, вынашивала девочку суррогатная мать.

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Позднее артистка рассекретила имя малышки — она назвала ее Лондон, в честь своего любимого города. При этом звезда долгое время скрывала лицо дочери от публики.

Теперь же Пэрис поделилась кадрами, на которых можно разглядеть ребенка.