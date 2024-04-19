Пэрис Хилтон впервые показала дочку Лондон
Американская актриса Пэрис Хилтон осенью минувшего года шокировала своих поклонников: у звезды родилась дочь. Однако, вынашивала девочку суррогатная мать.
Позднее артистка рассекретила имя малышки — она назвала ее Лондон, в честь своего любимого города. При этом звезда долгое время скрывала лицо дочери от публики.
Теперь же Пэрис поделилась кадрами, на которых можно разглядеть ребенка.
«Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Я всегда мечтала, чтобы мою дочь звали Лондон. Я благодарна, что теперь она здесь и поистине ценю каждый момент, проведенный с ней. Она и Феникс, мои ангелочки, показали мне такую любовь, о глубине которой я даже не подозревала, пока не стала их мамой», — написала Хилтон под фотографией своих наследников.