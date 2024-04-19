Рэпера Роберта Плаудиса (более известен под псевдонимом Платина) задержали во время концерта в Томске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что исполнитель выступал на концерте в честь своего дня рождения в клубе Face. Во время мероприятия на сцену поднялись силовики — они прервали концерт и увели рэпера за кулисы.

Причина задержания неизвестна, но ранее на Плаудиса пожаловалась глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее мнению, тексты исполнителя необходимо проверить на пропаганду наркотиков.

Ранее Мизулина пообещала «последствия» для стримера Мелстроя.