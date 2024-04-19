Ургант был вынужден объясняться перед налоговой из-за Блиновской

Актеру и телеведущему Ивану Урганту пришлось объясняться перед ФНС из-за участия в корпоративе блогера Елены Блиновской. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

© Иван Ургант/Telegram

По данным канала, налоговая служба пообщалась с телеведущим из-за выступления на дне рождения Блиновской, который она с размахом отметила в Алтае в 2021 году. В частности, Ургант подтвердил, что договор об оказании услуг с ним заключала подконтрольная блогеру фирма. Как сообщает канал, таким образом Блиновская оплачивала выступление группы «Звери», певицы Клавы Коки, а также закупала рекламу у некоторых блогеров.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 миллионов рублей налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла «отмыть» 700 миллионов рублей. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей блогеру назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.