Как скандал на «Оскаре» разрушил карьеру и семью Уилла Смита?

В октябре 2023 года все медиа мира облетело заявление Джады Пинкетт-Смит, которая в преддверии выхода своих мемуаров призналась, что уже семь лет не живет с Уиллом Смитом. Возмущение поклонников звездной пары было велико, ведь все эти годы супруги на публике изображали любовь и семейную идиллию. Именно ради защиты чести жены Смит подверг угрозе свою карьеру, когда в 2022 году в прямом эфире премии «Оскар» отвесил пощечину неудачно пошутившему ведущему церемонии Крису Року. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» вспомнила, как начались отношения актеров, каким был их брак и из-за чего в звездном семействе возникли неразрешимые противоречия.

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«Величайший момент в истории телетрансляций»

28 марта 2022 года Уилл Смит получил заветный «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Однако он вряд ли чувствовал себя счастливым в момент триумфа, ведь ранее тем же вечером уже выходил на сцену — чтобы отвесить звонкую пощечину ведущему церемонии Крису Року. Комик неудачно пошутил над экстремально короткой стрижкой жены актера, Джады Пинкетт-Смит, которую та носит из-за выпадения волос в результате алопеции.

«Люблю тебя, Джада! Не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2"», — сказал со сцены Крис Рок, чем и спровоцировал гнев Уилла

Видео, на котором запечатлен инцидент, мгновенно завирусилось и разошлось на мемы, а журналисты и продюсеры назвали его «величайшим моментом в истории телетрансляций». Однако Смит в тот момент вряд ли чувствовал себя великим, ведь этот скандал разделил его жизнь на «до» и «после».

Актер быстро раскаялся в содеянном. Всего через полчаса он Голливуде вовсю заработала культура отмены.

В кризисной ситуации Джада всячески поддерживала мужа и во всех интервью того периода повторяла: «Забавно, как напряженные ситуации могут усилить любовь, и это было довольно трудное время, но оно определенно сблизило нас». Однако спустя всего полтора года, рекламируя свои мемуары Worthy, она призналась, что на момент скандала они с мужем вели «совершенно раздельную жизнь».

«Новый принц» из Филадельфии и его муза

Смит и Пинкетт познакомились в 1990 году. На тот момент он уже был довольно известен в родной Филадельфии и за ее пределами — но не как актер, а как талантливый МС и рэп-исполнитель. В конце 1980-х он и его друг диджей Джеззи Джефф объединились в дуэт DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince и уже в 1988 году стали первыми рэперами, удостоившимися премии «Грэмми» за сингл Parents Just Don't Understand. Дальше последовали ряд успешных музыкальных альбомов коллектива, выгодные контракты со студиями, солидные гонорары и толпа восторженных поклонниц.

Первый большой успех так вскружил голову Смиту, что он, позабыв уплатить налоги, начал транжирить полученные деньги на роскошную жизнь.

От 2,8 до 6 миллионов долларов по разным данным, задолжал Уилл Смит налоговой инспекции

Из-за подобной беспечности молодой артист был вынужден отдать государству часть имущества и несколько лет выплачивал процент от гонораров, чтобы избежать тюрьмы. В итоге к 1990 году, чтобы окончательно не погрязнуть в долгах, он с радостью ухватился за предложение сыграть главную роль в молодежном ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз», который как раз запускал телеканал NBC. Так началась актерская карьера Смита.

Быть рэпером — значит быть абсолютно честным перед публикой, быть таким, какой ты есть. Быть актером — значит постоянно примерять роли, меняться, становиться другим человеком. Для меня это новый опыт Уилл Смит

Кстати, именно на кастинге «Принца из Беверли-Хиллз» Смит познакомился с будущей женой. Она тоже пробовалась в этот проект — на роль девушки главного героя, но режиссер отверг ее кандидатуру, так как не увидел в ее игре страсти и любовного интереса к экранному партнеру.

Несмотря на то что поработать вместе актерам не удалось, после первой встречи они подружились и стали тесно общаться. Впрочем, о любовной связи тогда речи не шло, ведь Смит был женат на продюсере Шери Зампино, с которой воспитывал сына Трея. Встречаться с Джадой он начал лишь в 1995 году, когда решил развестись с первой супругой из-за ее измены.

Какое-то время артисты скрывали начавшийся роман, по большей части из-за того, что Смит боялся осуждения общественности и того, что новые отношения помешают ему добиться опеки над сыном. После развода Зампино всячески препятствовала общению актера с их общим ребенком, и чтобы чаще его видеть, он был вынужден по совету новой возлюбленной прикупить дом по соседству с экс-супругой. Разрешить конфликтную ситуацию тоже помогла Джада, которая лично побеседовала с Зампино и, если верить слухам, пригрозила ей физической расправой, если та не перестанет шантажировать Смита ребенком.

Пара встречалась два года, прежде чем официально оформить отношения. Их обоих устраивала жизнь без официальной регистрации брака. Джада пыталась реализоваться в профессии, Смит продолжал сниматься в принесшем ему популярность «Принце из Беверли-Хиллз» и изо всех сил старался вырваться из роли кумира подростков.

В начале 1990-х годов на счету актера уже было несколько вполне успешных работ в полном метре, в том числе картины «Сделано в Америке» и «Плыви по течению», однако по-настоящему знаменитым он стал в 1995-м. После того как малобюджетный фильм Майкла Бэя «Плохие парни» со Смитом в одной из главных ролей стал большим хитом проката, на него посыпалось множество новых предложений

Вслед за «Плохими парнями» вышел не менее успешный «День независимости», лишь упрочивший положение актера на голливудском Олимпе. Позднее актер объяснил, чем руководствовался при выборе ролей в тот период:

Когда я решил посвятить себя кино, сразу сказал себе: «Я хочу стать самой успешной кинозвездой в мире!» Самые успешные звезды — те, кто снимался в самых успешных фильмах. Тогда мы с напарником-продюсером Джеймсом Лесситером посмотрели десять самых кассовых фильмов на все времена — все это были картины со спецэффектами Уилл Смит

Однако большая актерская удача улыбнулась Смиту в 1997 году, когда на большие экраны вышел комедийный боевик «Люди в черном». После премьеры актер в одночасье превратился в звезду первого эшелона. Тогда же он начал сольную музыкальную карьеру, которая также складывалась вполне успешно.

Отлично все было и в личной жизни Смита. В том же 1997-м Джада объявила, что беременна. Смит был вне себя от счастья, сделал возлюбленной предложение, но, к его удивлению, та не спешила отвечать согласием — ее не особо интересовали семейная жизнь и матримониальные формальности. Однако актер проявил твердость, так как считал, что ребенок должен родиться в полноценной семье. Была солидарна с будущим зятем и мать Джады, буквально настоявшая на регистрации отношений.

Под натиском родных артистка согласилась на брак, но, по ее словам, делать этого не хотела. Позднее она призналась, что была отчаянно несчастна в день своей свадьбы и плакала по пути к алтарю отнюдь не от радости.

Я никогда не была согласна с идеей и конструктом брака. И сейчас не согласна. Да, прожить всю жизнь вместе — это мне близко, но сложившиеся вокруг брака правила и традиции — нет. Мне не нравится стандартный образ жены, устоявшийся в нашей культуре, это совсем не про меня Джада Пинкетт-Смит

Неидеальный брак мистера и миссис Смит

Пара поженилась в 1997 году, спустя несколько месяцев у них родился сын Джейден, а еще через два года — дочь Уиллоу. На первый взгляд казалось, будто в их семье царит абсолютная гармония: супруги успешно строили карьеру, уделяли много времени воспитанию детей и на публике демонстрировали полное взаимопонимание.

Мы хотели создать семью, которой у нас никогда не было, и мы это сделали. И нам нравится наша семья. Для нас наш брак стал краеугольным камнем всего, что с нами происходит. Но кто знает, что будет через 10 лет Джада Пинкетт-Смит

Однако в Голливуде Смитов считали не идеальной, а скандальной парой. В прессе то и дело их обвиняли в том, что они являются последователями церкви сайентологии (признана в Росси нежелательной организацией). Смит никогда открыто не говорил, какую религию исповедует, но то и дело своими неоднозначными высказываниями на эту тему провоцировал волну негатива в свой адрес. Особенно бурно общественность отреагировала, когда он заявил, что «98 процентов сайентологии идентичны принципам Библии».

В начале нулевых карьера Смита была на взлете: вышли продолжения «Людей в черном» и «Плохих парней», ленты «Я, робот», «Я — легенда», «Правила съема: метод Хитча», «Семь жизней» — один успешный проект следовал за другим. А за роль легендарного боксера Мухаммеда Али актер удостоился своей первой номинации на премию «Оскар».

Кстати, при подготовке к этой спортивной драме Смит достиг идеальной физической формы благодаря высокобелковой диете и ежедневным кардио- и силовым тренировкам.

«Я стал ходячей виагрой! Я — Уиллагра! Сейчас я стал настоящей секс-машиной. Я всегда готов — каждую минуту. Жена в восторге!» — хвастался «побочными эффектами» такого режима артист

В 2008 году Смит заработал 80 миллионов долларов за год и занял первое место в списке самых высокооплачиваемых голливудских актеров по версии журнала Forbes. Однако, пока гонорары и известность Смита росли, вершиной актерской карьеры Джады так и осталась второстепенная роль во второй и третьей частях франшизы «Матрица». Она смогла реализовать свой творческий потенциал в музыке, основав группу Wicked Wisdom, в которой стала композитором и вокалисткой, но ей постоянно приходилось жертвовать своими интересами ради работы мужа. И это давалось Пинкетт-Смит очень непросто.

Женщину также огорчало, что ее считали прежде всего спутницей знаменитого Уилла Смита, а не самостоятельной творческой единицей. «Это не соответствует моему внутреннему ощущению себя. Это просто патриархальная конструкция. Я все время пыталась донести до людей, что я делала что-то и добилась успеха еще до того, как вышла замуж за этого парня», — то и дело повторяла она.

Измены, скандалы, расследования

К 2011 году скрывать проблемы в отношениях пары уже было невозможно. Именно тогда в прессе впервые появилась информация об изменах Джады звездному мужу. Журналисты приписывали ей роман с актером Марком Энтони, с которым она познакомилась на съемках сериала «Сестра Готорн». Естественно, тут же начались разговоры о скором разводе звездных супругов.

Пытаясь убедить общественность в ошибочности суждений об их семье, Смиты сначала поспешили заверить, что у них все в порядке. Когда же это не помогло, они дали интервью, в котором намекнули, что их брак — открытый, поэтому каждый из партнеров может заводить романы на стороне, если они не наносят вреда отношениям.

У нас было много дискуссий на тему того, что такое совершенные отношения. Какой идеальный способ взаимодействия в паре? Для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, но мы не думали о ней как о единственном варианте идеальных отношений Уилл Смит

Джада, в свою очередь, подчеркивала, что не видит ничего плохого в изменах и вообще не верит в моногамию и в то, что мужчину не будут привлекать другие женщины, если он «занят».

Вновь заговорили о предстоящем разводе супругов в 2017 году, когда Джада познакомилась с молодым певцом и другом ее сына Аугустом Алсиной. Она начала все чаще появляться с ним на публике и перебрасываться знаками внимания в социальных сетях. Все обвинения в изменах артистка привычно отрицала, муж во всем ее поддерживал, и скандал удалось быстро замять. Но спустя три года, когда о провокационных выходках Пинкетт-Смит уже никто не вспоминал, Алсина внезапно подтвердил, что действительно состоял в близких отношениях с супругой актера и получил от него разрешение на этот роман.

Слова музыканта произвели эффект разорвавшейся бомбы, и представителям семейства Смит пришлось спешно опровергать эту информацию. Однако общественный резонанс был таким сильным, что в том же 2020 году Джада дала интервью, в котором признала, что роман с Аугустом действительно был, но никакого разрешения от мужа она не получала. Измену она объяснила тем, что пыталась справиться с депрессией и стать счастливее, когда семейные отношения зашли в тупик.

Смиту ничего не оставалось кроме, как пойти на компромисс с собственными убеждениями и подтвердить, что за последние годы его брак претерпел множество изменений, но при этом они с Джадой по-прежнему любят друг друга и с каждым годом становятся только ближе. Достичь этой гармонии, по словам актера, им удалось через свободные отношения, позволяющие избежать любых неясностей и недомолвок.

Мы дали друг другу доверие и свободу, веря, что каждый должен найти свой собственный путь. А брак для нас не может быть тюрьмой. Я никому не предлагаю этот путь. Но опыт свободы, которую мы дали друг другу, и безусловной поддержки для меня — это высшее определение любви Уилл Смит

При этом Смит подчеркнул, что они с женой знают обо всех увлечениях друг друга и не считают мимолетные романы изменой, а преодолевать проблемы в отношениях им помогает семейный психолог.

Расплата за семилетний обман

Откровения звездной пары успокоили поклонников. Казалось, Смит смирился с отличными от своих семейными ценностями жены, кризис преодолен, а все противоречия успешно разрешены. В новом 2022 году супруги публично пообещали, что больше не допустят никаких драм, скандалов и двусмысленных ситуаций в отношениях. Однако не прошло и месяца, как они оказались на первых полосах всех СМИ из-за скандала на «Оскаре», а в середине октября 2023 года Джада заявила, что они с мужем устали от попыток сохранить брак и уже семь лет живут раздельно, хотя и не развелись официально. «Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Мы сильно стараемся, так как глубоко любим друг друга и пытаемся понять, как наш брак может работать», — рассказала Пинкетт-Смит.

Узнав правду, поклонники семейства Смитов были раздосадованы, ведь оказалось, что все это время их обманывали. С учетом новой информации особенно фанатов актера удивило то, как яростно он вступился за жену на «Оскаре».

Несмотря на то что Крис Рок заявил, что не держит зла на Смита, совет Киноакадемии США в результате расследования инцидента отстранил его от участия в церемонии премии «Оскар» и всех связанных с ней мероприятий на 10 лет. Раскаявшийся актер это решение поддержал:

Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным. Я предал доверие академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание Уилл Смит

Но на этом его неприятности не закончились — процветающая в Голливуде культура отмены заработала на полную мощь. Опасаясь общественной критики, крупные кинокомпании и стриминговые сервисы на неопределенный срок приостановили работу над всеми проектами с участием актера, а агентство талантов Creative Artists разорвало с ним многолетний контракт. Также супругам пришлось закрыть свою благотворительную организацию «Семейный фонд Уилла и Джады Смит», которую они основали еще в 1996 году.

В сети же развернулась настоящая травля Смита. Одни хейтеры обвиняли его в том, что он запятнал честь всех темнокожих актеров, которые получили или когда-нибудь получат «Оскар». Других же возмутил сам по себе акт насилия, показанный по телевидению. Также многие пользователи справедливо отметили, что вместо того, чтобы ударить Рока, актер мог осудить его за неосмотрительность в своей благодарственной речи.

Из-за скандала Смит вынужденно поставил карьеру на паузу и предпочел спрятаться от назойливых журналистов. Он даже из дома не выходил без особой необходимости, в то время как Джада активно посещала светские мероприятия. Спустя месяц добровольного затворничества актер на частном самолете отправился в Индию на восстановительный ретрит, после чего надолго пропал. Он забросил соцсети, не давал интервью и игнорировал приглашения на ТВ-шоу и презентации.

Однако в 2024 году Смит начал потихоньку возвращать утраченные в Голливуде позиции. На июнь запланирован выход четвертой части некогда прославившей его франшизы — «Плохие парни до конца». Также актера вновь начали поддерживать многие коллеги, а хейт в социальных сетях постепенно сошел на нет и забылся. Любовь заставила его делать сумасшедшие вещи и идти против собственных принципов, но, похоже, он наконец разобрался в себе и пришел к какому-то соглашению с Джадой, с которой, к слову, пока не намерен разводиться. Смит не позволил давлению общественности сломить себя и теперь постепенно восстанавливает свою репутацию и не теряет надежды вернуть себе статус самой успешной кинозвезды в мире.