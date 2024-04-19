Шура объяснил, почему Глюкоза запела про политику

В новой композиции, представленной Максимом Фадеевым, угадывается стиль и манера исполнения всеми любимой Глюк'oZы, заявил НСН Шура. Обновленная версия проекта Глюк'oZа имеет все шансы на успех, поскольку Максим Фадеев является талантливым музыкантом, который знает, что делает.

Об этом НСН рассказал певец Шура (Александр Медведев). Продюсер Максим Фадеев представил новую песню проекта Глюк'oZa под названием «Мыши», уточнив, что это «та самая Глюк'oZa». Наталья Чистяково-Ионова, которая была в этом образе прошлые годы, больше не будет принимать участия в проекте. При этом подписчики Фадеева в комментариях акцентирует внимание на том, что раньше Глюк'oZa пела про снежинки, добермана и бабочек, а в новом релизе обращается к Европе. По словам Шуры, представленная песня соответствует трендам и повестке времени.

«Ритм, стиль, манера исполнения - все узнаваемо с первых аккордов. Лайк, и бросаюсь в танец. Максим сильный продюсер и музыкант, он знает, что делает. Время сейчас непростое, и песни «ни о чем», «что делаю, о том и пою» перестали быть актуальными. «Мыши» - не первая песня про Европу, мы все помним трек «Танцуй, Россия!». Слушатель Глюк'oZы вырос вместе с самим проектом, поэтому завоевывать молодое поколение старым способом, который сработал тогда, сегодня неэффективно. Максим, конечно, это знает, поэтому и новые треки о политике с иронией, ну куда же без нее. Проект Глюк'oZa имеет все шансы быть популярным у своего слушателя, который был с ней все эти годы», - заявил он.

При этом исполнитель ушел от ответа на прямой вопрос о возможном перезапуске собственных хитов.

«Все вам расскажи, как в песне все «секреты по карманам». Я много что планирую, дай бог здоровья и сил мне и моим соотечественникам, будет у нас «все отлично», как в моей песне….», - сказал Шура.

Ранее поп-певица Дарья Зотеева (INSTASAMKA) представила обновленную версию песни «Мой мармеладный», автором которой также является Максим Фадеев. Исполнительница изменила куплеты известного хита, в новом прочтении лирическая героиня не делится историей отношений, а сообщает о потраченных деньгах, напоминает «Радиоточка НСН».