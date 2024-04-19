Стали известны имена ведущих шоу "ВИА Суперстар!"

Стартовали съемки нового шоу НТВ в линейке "Суперстар!", на этот раз - для музыкальных групп.

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Также стали известны имена ведущих проекта - телеведущая Лера Кудрявцева, певица Наташа Королева, критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха, сообщается на сайте канала.

В передаче примут участие 8 музыкальных коллективов, снискавших славу в 80-х-90-х. Состав участников пока не объявлен. Каждый выпуск шоу посвятят отдельной теме, а в финале каждой группе нужно будет представить новый материал. Победит участник, набравший наибольшее количество голосов по итогам всех выпусков.

Ранее участница "Суперстара!" Ирина Салтыкова пожаловалась на невоспитанность членов жюри проекта. Певица "вылетела" из шоу в 2022 году.