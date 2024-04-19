Иноагенты Noize MC и Юрий Дудь оштрафованы на 300 тысяч рублей

Рэпер Иван Алексеев (Noize MC, признан в РФ иноагентом) и журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) будут оштрафованы на 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

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Организатор концертов артиста Артем Миронов доказал в суде, что бывший подопечный рассказал неправду об их совместной работе в интервью Дудю.

Видеозапись была опубликована 27 октября 2022 года. Noize MC заявил, что Миронов якобы получил от него деньги, но не организовал тур. Миронов через суд потребовал у Алексеева 9 млн рублей и опровержения порочащей его репутацию информации, передает Mash.

Суд обязал Дудя удалить видео с YouTube и опубликовать опровержение. В денежной компенсации истцу отказали, ответчики должны были возместить ему только госпошлину (6 тысяч рублей). Однако теперь арбитражный суд Москвы удовлетворил требования организатора концертов и обязал иноагентов заплатить по 150 тысяч рублей.