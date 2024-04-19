Крида раскритиковали за фото с украинским блогером

Певца Егора Крида раскритиковали за снимок с украинским блогером Алексеем Шевцовым. Как сообщает Telegram-канал Shot, последний известен своими антироссийскими высказываниями.

Предположительно, фото сделано в США — сейчас Крид находится на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. На общем снимке также можно заметить танцора Александра Зубарева и блогера JesusAVGN (Алексей Губанов), однако больше всех внимания привлек именно Шевцов.

Украинский блогер в своих видео и соцсетях заявлял, что Россия живет идеей «колонизации новых территорий», а также активно критиковал граждан РФ и действия Москвы.

Крид оправдался за скандал на заказном концерте

Ранее СМИ сообщили, что Крид начал встречаться с 21-летней блогершей Аминой Мирзоевой, известной под ником Tenderlybae. Причиной для слухов стало видео на канале Мирзоевой, где она запечатлена в объятиях музыканта, который с ней флиртовал. При этом знаменитости не спешат опровергать или подтверждать информацию.