Соседов объяснил причины возвращения на НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил, почему не так давно пропал с одного из федеральных телеканалов.

© Lenta.ru

Соседов отметил, что на самом деле его никто «не убирал». Он работал в ток-шоу «За гранью» по договору, и после окончания передачи трудовые отношения между работником и компанией закончились.

«Этих всех подковерных игр на канале я не знаю и в них не играю. Меня приглашают — я работаю, сказали "до свидания" — я ухожу. Я не работаю на ТВ в штате, я — работник по договору», — объяснил критик.

Он уточнил, что уход с телевидения не особо отразился на финансовом положении — денег ему по-прежнему хватало на все нужды.

Ранее стало известно, что Сергей Соседов вернется на НТВ в роли члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!». Компанию Соседову составят телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Наташа Королева.

В сентябре 2021 года стартовал проект «За гранью» с ведущим Соседовым — остросоциальное ток-шоу о россиянах, жизнь которых однажды сильно изменилась. Позже он объяснил свое участие в треш-шоу на НТВ. Критик также признался, что его не интересует современный шоу-бизнес.