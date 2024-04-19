Раскрыт гонорар вдовы Михаила Круга после успеха сына

Вдова шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг увеличила гонорар до четырех миллионов рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд». Данные о заработках артистки раскрыла в разговоре с порталом «Страсти» концертный директор Ольга Оркина. Lenta.ru

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня «Александра» про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — подчеркнула Оркина. Газета.Ru

Она считает, что поклонники семьи будут заказывать их выступления, несмотря на новые расценки. По ее мнению, фанаты Михаила «молятся» на Ирину и Александра, которые продолжают его творчество. Passion.ru