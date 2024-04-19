Галкин* вспомнил обстоятельства рождения Лизы и Гарри

Алла Борисовна и Максим Галкин* стали родителями совсем неожиданно для себя. Заключая брак с Примадонной пародист понятия не имел, что у него получится стать отцом, а узнав, что жена позаботилась об этом вопросе заранее и заморозила яйцеклетки, пришел в восторг. Пара обратилась за помощью к суррогатной маме.

Процесс был запущен и теперь оставалось дождаться 9 месяцев, чтобы встретить своих детей. Что касается общения с суррогатной матерью, от него звезды отказались, боясь непредвиденных обстоятельств. Но, как выяснилось, Алле Борисовне удалось поприсутствовать в процессе родов. Когда суррогатная мама находилась под наркозом, Пугачева смогла увидеть малышей, не раскрывая своей личности. Это дало ей гарантию того, что после роженица не будет шантажировать ее или угрожать забрать детей себе.

«Было кесарево сечение – а это означает наркоз для матери. Поэтому Алла, сохранив инкогнито, приняла наших детей», — вспомнил Галкин* в рамках одного из старых интервью.

Сейчас о процессе рождения Лизы и Гарри никто не вспоминает и не делает на это уклон. К счастью, в семье царят полное понимание и любовь.

*признан иностранным агентом на территории РФ