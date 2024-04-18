Наталья Варлей проедет по стране с концертами в помощь Донбассу

19 апреля начнутся благотворительные концерты "Культура в помощь Донбассу". Артисты выступят совершенно бесплатно, а деньги от продажи билетов пойдут на поддержку участников СВО. На сценах шести городов выступят Андрей Соколов, Наталья Варлей, Михаил Шахназаров и многие другие яркие авторы и исполнители. Об этом они рассказали на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой началу концертного тура.

© Российская Газета

Организатор проекта, актёр Андрей Соколов рассказал, что ещё до официального открытия благотворительных концертов он неоднократно ездил с выступлениями на Донбасс и в госпитали.

"Надо сказать, что есть обратная связь со всеми теми, к кому мы приезжаем, и уже ставшая постоянной фраза: " Ребята, спасибо, что вы с нами! Что мы не забыты!", - рассказал Соколов.

Программа концерта длится полтора часа и состоит из новых произведений молодых композиторов, поэтов, а также классики советских песен. Артисты вспоминают, что концерты растягивались до двух с половиной часов, так часто публика вызывала их на бис. Актриса Наталья Варлей представит со сцены стихотворения собственного сочинения.

"Что такое Донбасс я знаю с юности, потому что мы часто бывали там на гастролях с театром. В 2014 году я своими глазами увидела, во что стал превращаться этот благодатный край тружеников. Поэтому я на низком старте, и жду, когда мы в очередной раз мы поедем выступать", - рассказала Варлей.

Артисты выступят во Владимире, Липецке, Ярославле, Калуге, подмосковном военном госпитале и даже в приграничном Брянске.

Концерты будут проводится до 13 июня и дадут возможность каждому внести свою лепту в помощь героям. На будущий год планируется провести концерты ещё в большем количестве городов, ведь уже сейчас залы порой не могут вместить всех желающих.