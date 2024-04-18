Пугачеву возмутило происходящее в доме

Недавнее времяпрепровождение в Латвии для семьи Аллы Пугачевой обернулось неожиданным инцидентом. Привычное спокойствие знаменитой певицы было нарушено, что вызвало её явное недовольство. Эпизод, зафиксированный на видео Максимом Галкиным*, быстро облетел сеть, вызвав массу обсуждений. На опубликованных кадрах видно, как дети Пугачевой и Галкина — Гарри и Лиза, а также их двоюродная сестра Клава, дочь Кристины Орбакайте, играют во дворе, лопая наполненные водой воздушные шары.

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На фоне беззаботного веселья детей Алла Борисовна выглядела явно расстроенной. В один из моментов, когда действие детей выходило за рамки обычной шалости, Пугачева не сдержалась и выразила своё недоумение: «Это нормально вообще? Это такие игры сейчас, да?».

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Максим Галкин, в отличие от своей супруги, спокойно принимал происходящее, подтвердив, что это норма для детей. Пользователи интернета были неоднозначно настроены по поводу ситуации. Многие выразили симпатию к Пугачевой, отметив её видимую усталость и ностальгию по родине. Комментарии варьировались от сочувствия до критики:

«Дети все замечательные и чудесные, но как же жалко Аллу. Ничем не скрыть ее тоску и боль, и голоса давно нет, а главное, без Родины, где искренне любили. Зачем быть не дома, везде временно, как в гостях, не дай Бог такого», «Она очень сильно хочет показаться счастливой», «Аллочка на Аллу не похожа, а дети прелесть», — писали пользователи сети.

В то время как в сети активно обсуждают личную жизнь и возможное возвращение Пугачевой в Россию, сама артистка продолжает скрывать свои истинные чувства.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации