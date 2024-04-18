Баста отметит свой день рождения концертом в Москве

Баста. Москва, ДС "Мегаспорт", 20 и 21 апреля; Омск, "Арена Омск", 22 апреля; Новосибирск, МКФ "Сибирь - Арена"; Томск, Дворец спорта и зрелищ, 24 апреля; Кемерово, ЛД "Кузбасс", 26 апреля

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Этот рэпер, продюсер, актер, владелец футбольного клуба СКА своего родного Ростова-на-Дону, наставник нескольких сезонов "Голоса" всегда умел отмечать праздники шумно, весело и масштабно. Только со стороны кажется, что человек он немногословный, малообщительный и обычно хмурый. На самом деле - просто спокойный, невозмутимый и сконцентрированный на своих делах и привычках артист.

Вот и свой 44-й день рождения 20 апреля Баста (он же Василий Вакуленко), как водится, будет праздновать на сцене. Продолжит там же и на следующий день - опять в Москве. А потом поедет в тур по России. И у зрителей появится возможность дарить артисту подарки. Он же представит нам очередные премьеры, которых у него этой весной снова много!

В День космонавтики, неделю назад, Баста представил, например, очередное новое видео - "Не забывай меня" - в дуэте с певицей Mona (она же Дарья Кустовская).

В клипе на кавер-версию популярного советского хита "Помни меня" Баста сыграл космонавта. Музыку к нему написал композитор и худрук популярного в советские годы узбекского ВИА "Ялла", исполнявшего "Учкудук - три колодца", Фаррух Закиров, а стихи - поэт-песенник Илья Резник. По сюжету главный герой пытается ухватиться в открытом космосе за горящую ракету, вспоминая о счастливых днях с любимыми людьми. Кстати, Баста на съемках обходился без дублеров.

А на съемках "Не забывай меня" с артистом работала команда каскадеров, участвовавших в съемках известных фильмов о космосе - "Время первых" и "Салют-7".

Кстати, в день премьеры видео Баста гастролировал в Алма-Ате. И представил новую работу в Казахстане.

Да, Баста любит удивлять - иногда выступает в образе своего более "отвязного и хулиганистого" альтер-эго Ноггано, а на прошлой неделе презентовал свой проект в рэп-метале, получивший название Rabochiy Gorodok.

Это снова погружение Басты в рок. Но уже не такой, как было с хитами "Сансара" (где ему под гитары мудро и уважительно подпевали Александр Ф. Скляр и Диана Арбенина) или "Выпускной" (в традициях рок-н-ролла "новых гитарных групп" 90-х). Теперь его творчество продолжает расширять возможности и стилевые горизонты в более тяжелых ритмах.

Что будет в Москве? Группа, в которой звучат электрогитары, бас, ударные, клавиши. Сам Баста - в центре, на авансцене, на небольшом возвышении, он поет, говорит, читает. Как дирижер большого праздника, музыкант общается во время треков с залом - дирижирует, машет руками, реагирует на ритмы и эмоции фанатов.

В программе запланированы масса хитов, премьеры, гости. А еще Баста обещал уделить особое внимание безопасности в шестнадцатитысячном зале "Мегаспорт".