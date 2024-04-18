Предсказана печальная участь Галкина* и Пугачевой

С каждым годом судьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина* заставляет все чаще волноваться их поклонников и вызывает тревожные разговоры в кругах шоу-бизнеса. Звездное семейство, несмотря на попытки обрести спокойствие в разных уголках мира, сталкивается с неожиданными проблемами, которые могут привести к крупным финансовым потерям. Алла Пугачева, известная своим тонким чутьем на инвестиции, в 2017 году приобрела роскошную квартиру на Кипре.

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С тех пор как стало известно о покупке, не утихают разговоры о значительных расходах на содержание такого имущества. Как сообщает «Экспресс газета», Алена Кравец, певица и модель, раскрыла, что хоть апартаменты и не являются королевскими по ее меркам, содержание и налоги обходятся владелице в кругленькую сумму. Сложности не заканчиваются на финансовых вопросах. Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мрачный прогноз относительно будущего звездной пары.

Подруга Пугачевой рассказала о непростом положении певицы

По его словам, из-за отсутствия стабильного заработка и постоянных перемещений между странами, Пугачева и Галкин рискуют потерять все свои активы.

«Они потеряют всю недвижимость. Своим детям они ничего не оставят», — прокомментировал Федоров.

Как отметил депутат, положение дел усугубляется нестабильностью в каждой из стран, где семья пыталась обосноваться. В Израиле, на Кипре и в других местах их восприятие уже начинает меняться, что может повлиять на их дальнейшие перспективы и возможность проживания.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации