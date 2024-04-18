Тимати купил бронированный автомобиль, который занимает два места на парковке

Российский рэп-исполнитель, певец и музыкальный продюсер недавно был замечен в центре Москвы на новом авто — это бронированный «Мерседес», стоимость которого составляет 60 миллионов рублей.

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Однако цена может оказаться и больше, если заглянуть в салон — обычно такие авто делают под заказ, тогда как будущий владелец может выбрать отделку из кожи, различные дополнительные опции и дополнения.

В социальных сетях фанаты репера шутят, что это авто имеет один недостаток — если на ней приезжать в центр столицы, то придется платить сразу за два места, так как «Мерседес» удлиненный.

За одно свое выступление на корпоративе рэпер Тимати берет больше 5,5 миллиона рублей. Однако помимо этого заказчик должен выполнить несколько обязательных пунктов райдера артиста, который был опубликован в Сети.

В прошлом году журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений рэп-исполнителя Тимати.