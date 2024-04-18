Галкин* зарабатывает на детях от Пугачевой

Для Максима Галкина*, известного российского юмориста и шоумена, ситуация усложняется с каждым днем: он лишился возможности выступать на родине после своих скандальных высказываний.

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Уехав из России, Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми сперва нашел место для жизни в Израиле, затем переехал в Латвию, и в настоящее время проживает на Кипре. Последние новости из жизни артиста свидетельствуют, что финансовое положение семьи резко ухудшилось.

Информация о снижении цен на билеты на его концерты и отмена выступлений в различных странах, включая Казахстан, подогревает слухи о его скатывании в бедность. Как сообщает «Экспресс газета», в свете этих событий Галкин, видимо, решил использовать популярность своих детей, Лизы и Гарри, для улучшения финансового положения семьи.

Не так давно Максим разместил в соцсетях видео, где вместе с детьми выбирает подарок для своей знаменитой жены, что вызвало бурное обсуждение. Хотя ролик был постановочным, он показал, как дети занимаются не только школьными делами, но и помогают родителям в трудные времена.

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Реакция публики на такие действия была предсказуема. Многие осудили Галкина за то, что он, по их мнению, эксплуатирует своих детей для заработка. В то время как одни выражают восхищение уровнем воспитанности и эрудированности юных Галкиных, другие уверены, что для артиста «нет ничего святого».

Ситуация осложняется тем, что Алла Пугачева, после короткого возвращения в Россию, снова уехала за границу и предпочла остаться в тени, не комментируя действия своего супруга. Вопрос о том, как она относится к использованию детей в коммерческих целях, остается открытым.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации