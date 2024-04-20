Бывший ведущий «Дома-2» рассказал о предательстве Бузовой

Сама телеведущая предпочла проигнорировать выступление бывшего друга

Бывший друг Ольги Бузовой и участник шоу «Дом−2» Влад Кадони снова выступил с обвинениями в адрес телеведущей. Он и ранее высказывал критику в адрес Бузовой, но теперь и вовсе решил обвинить ее в предательстве. «По отношению ко мне она поступила подло», — заявил он в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». А также добавил, что на самом деле Бузова не такая белая и пушистая, как это преподносят публике. Сама Бузова, впрочем, предпочла проигнорировать выступление бывшего друга. Вскоре после выхода передачи она появилась перед поклонниками и, хотя ей и задавались вопросы, что имел в виду Кадони, когда обвинял ее в предательстве, сделала вид, что не видит этих вопросов. Предполагается, что Кадони вспомнил историю ухода Бузовой из проекта в 2021 году. Но более точно, думается, он объяснит суть претензий сам чуть позже.