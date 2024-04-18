Лидер группы Metallica сделал татуировку из праха лидера группы Motorhead

60-летний Джеймс Алан Хетфилд, фронтмен американской группы Metallica, в среду продемонстрировал в аккаунте коллектива новую татуировку.

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Это изображение туза пик, в тушь для которого была примешана часть праха Лемми, фронтмена Motorhead.

Ace of Spades - самая известная песня Motorhead, заглавный трек альбома 1980 года.

"Привет моему другу и вдохновителю Лемми Килмистеру. Без него не было бы Metallica", - подписал артист размещенное фото.

Лемми скончался 28 декабря 2015-го - вскоре после своего 70-летия. Причина - агрессивная форма рака. Тело легенды кремировали. Частью его праха - согласно завещанию - начинили капсулы в виде патронов, которые раздали ближайшим друзьям и соратникам. Одним из таких был Хетфилд.