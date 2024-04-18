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ЕСПЧ решил не пускать Киркорова в Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд артиста в Литву. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

ЕСПЧ решил не пускать Киркорова в Литву
© globallookpress.com

В качестве причины отказа указывается поддержка исполнителем действий России в Крыму, а также то, что Киркоров называл себя «представителем [президента России] Владимира Путина на сцене».

В июле 2021 года Филипп Киркоров обжаловал решение Вильнюсского окружного административного суда о пятилетнем запрете на въезд в Литву для артиста.

В январе 2021 года певец был внесен в черный список в Литве миграционной службой страны. МИД республики обосновал данный запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

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