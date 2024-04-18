На известного актера-иноагента подали в суд из-за долгов за квартиру

У известного актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за квартиру в Москве и обязали их выплатить. Lenta.ru

«Решением мирового судьи судебного участка 340 района Восточное Дегунино города Москвы с должника — Трескунова Семена Алексеевича в пользу взыскателя ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 000 рублей», — говорится в сообщении. News.ru

Министерство юстиции РФ 15 марта признало Семена Трескунова иностранным агентом. Он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей. Ura.Ru