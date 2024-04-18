Солист группы Би-2 рассказал о драках с первой женой

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что дрался с первой супругой Ириной Макеевой. Соответствующее признание музыканта прозвучало в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом на территории РФ), опубликованном на YouTube.

© Passion.ru

«Я не избивал бывшую жену, а мы дрались. У нас были такие отношения, что мы друг друга уничтожали. Летали канделябры. У меня как-то приехала мама, посмотреть, как мы живем, и в первый же вечер за ужином моя бывшая супруга метнула в меня бутылку шампанского. Я пригнулся, и она выбила стекло на кухне», - поделился артист.

Исполнитель также отметил, что супруги вместе употребляли алкоголь и наркотики, а каждое подобное времяпрепровождение заканчивалось дракой. Бортник* подчеркнул, что за время брака с Макеевой получил множество синяков.

Ирина Макеева в одном из интервью рассказала о жестокости бывшего супруга. Женщина заявила, что солист «Би-2» избивал ее ногами по лицу, унижал и изменял. Бортник*, в свою очередь, признал вину, однако назвал многое из сказанного экс-женой «выдумкой».

Ранее группа «Би-2» объявила, что гитарист Андрей Звонков покидает коллектив.

*(признан иноагентом на территории РФ)