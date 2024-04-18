Максим Галкин* высмеял президента США

Актер и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) высмеял президента США Джо Байдена. Артист опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летний Максим Галкин выложил видео, в котором 81-летний президент США Джо Байден в интервью американскому каналу Nexstar призвал израильтян не нападать на Хайфу, расположенную на севере еврейского государства.

«Байден сегодня: «Я ясно дал понять израильтянам: Не атакуйте Хайфу». Что-то я за Хайфу переживаю…» — написал юморист.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Захарова прокомментировала запрет Байдена Израилю нападать на Израиль

Недавно Максима Галкина заметили в городе Лимасол. По информации журналистов, очевидцы увидели, как юморист прогуливался на Кипре. Mash предполагает, что артист «сбежал» в другую страну на фоне сообщений об иранской атаке на Израиль, которая началась в ночь на 14 апреля.