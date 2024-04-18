Ани Лорак сообщила об уходе из жизни своего отца

Ани Лорак сообщила своими поклонникам печальное известие. В ее семье случилось горе - ушел из жизни отец певицы, журналист Мирослав Куек. На своей странице в социальных сетях она оставила посвященное ему послание.

"Прощай, папа... Ты всегда в моем сердце", - написала Ани Лорак под архивным фото с отцом.

Певица не стала вдаваться в подробности о том, что случилось. Не стала она и озвучивать причины ухода своего отца из жизни.

Родители Ани Лорак расстались еще до ее рождения. Маме певицы пришлось заботиться о троих детях одной. Из-за сложной ситуации исполнительнице пришлось провести некоторое время в интернате. Но, несмотря на все обстоятельства, с папой у нее сохранились хорошие отношения.