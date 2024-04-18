Ани Лорак сообщила о смерти в семье

У певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) умер отец Мирослав Куек. Как сообщает «МК», об этом она заявила на своей странице в социальной сети.

Исполнительница не стала называть причину смерти. Пользователи в комментариях под постом приносят Лорак свои соболезнования и желают ей пережить утрату.

Мирослав Куек родился 1 января 1947 года в украинском городе Черновцы. Окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Был украинским журналистом и поэтом.

Напомним, в марте российские СМИ со ссылкой на источники заявили, что Лорак подала документы на получение российского гражданства. За это певицу стали активно критиковать украинцы. Отметим, что после 2014 года она не выступала на Украине и постоянно жила в России, где завоевала множество творческих наград.