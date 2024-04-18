Найденного мертвым около своего дома участника "Голоса" похоронили

Российского певца Евгения Кунгурова похоронили в родном городе Заречном в Свердловской области. Проститься с артистом пришли несколько сотен земляков.

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Фото и видео с траурной церемонии публикует URA.ru.

Прощание началось утром в Храме Покрова Божией Матери. Перед отпеванием певца священник отметил:

"Все мы с вами больны, кто-то физически, кто-то душевно. Одно из таких заболеваний было у Евгения".

Один из друзей певца рассказал, что тот "был интеллигентным, воспитанным, ответственным, всегда прислушивался к напутствиям, вдумчивым был".

Из храма гроб выносили под аплодисменты, кто-то из поклонников в последний раз крикнул артисту: "Браво!"

Собравшиеся подчеркнули: Евгений Кунгуров был выдающимся человеком.

"Он - наша гордость. Всегда восхищались им. Евгений был талантливым. Это очень большая потеря для Заречного", - поделилась с порталом поклонница певца по имени Светлана. "Евгений был самым лучшим, он затмил всех", - выразила уверенность другая.

Евгений Кунгуров был найден мертвым около своего дома в Москве. По поводу причин ухода артиста выдвинут ряд версий. В частности, сестра погибшего связала его смерть с COVID-19

Ранее стало известно, какое певец оставил после себя материальное наследство.