Телеведущая, актриса Анфиса Чехова осталась без денег в затопленном Дубае. Артистка призналась в личном блоге, что сама виновата в случившемся.

«Только я могу попадать в такие ситуации...С моим неумением запоминать цифры я вечно попадаю в дурацкие истории. Три раза ввела неправильный пин-код на таджикской карте, ее заблокировали, и я даже за такси не смогла расплатиться. Спасибо за помощь подруге, мы поехали к ней домой, взяли деньги, а то уже таксист хотел брать оплату моими чемоданами. У меня везде одинаковые пин-коды, а на таджикской был другой, и я не знаю, как его переустановить. Пока карту не могу разблокировать, таджикский банк особо не спешит на помощь. Осталась без денег. Даже не знаю, что еще сказать», — поделилась звезда.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Звезда Первого канала, телеведущая Ольга Ушакова заявила, что не смогла вернуться в Россию с семьей. Знаменитость призналась в социальных сетях, что ее вылет из Дубая отменили из-за урагана, и пожаловалась на возникшие проблемы.

Ранее актриса Миронова рассказала, как пережила ураган в Дубае, где находится с сыном.