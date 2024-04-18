Сыновья Леннона и Маккартни записали совместную песню

Песня Джеймса Маккартни и Шона Оно Леннона появилась на музыкальных стриминговых сервисах.

Трек, созданный сыновьями Пола Маккартни и Джона Леннона, называетcя Primrose Hill в честь парка на севере Лондона. Объясняя смысл композиции, Джеймс Маккартни написал в соцсетях о своем детском видении образа «истинной любви и спасительницы».

Выход песни поддержал Пол Маккартни.

«У моего сына Джеймса вышла новая песня под названием Primrose Hill – посмотрите! И много любви Шону Оно Леннону, который стал соавтором этой песни», – написал в соцсетях участник The Beatles.

Шон Оно Леннон и Джеймс Маккартни родились после распада The Beatles, в 1975 и 1977 годах соответственно.

Осенью прошлого года последняя песня The Beatles «Now and Then», написанная и исполненная Джоном Ленноном, заняла первое место в музыкальном топ-чарте Великобритании.