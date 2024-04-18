Суд оставил в силе штраф Макаревичу* за дискредитацию российской армии

Мосгорсуд признал законным решение районного суда оштрафовать музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) на 35 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения. Макаревич А. В. признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)", - сказали в пресс-службе.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов. Летом 2023 года он был оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Он постоянно проживает в Израиле. В разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине, открыто поддерживает заявления антироссийской направленности.