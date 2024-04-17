«Не ждать, пока дадут»: Катя Лель рассказала, какой должна быть женщина
Женщина обязательно должна быть полноценной личностью, заявила Катя Лель на премьере фильма «Почему ты?». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, она отметила, что самое страшное — когда женщина ждет, пока ей дадут. По словам певицы, чтобы не превращаться в такую особу, нужно работать и ценить себя.
Мне кажется, что женщина должна в этом мире обязательно быть полноценной личностью, должна работать для того, чтобы ценить себя, чтобы ее ценили, чтобы не превращаться в ту особу, которая сидит и ждет, пока ей дадут. Это самое страшное. Женщина всегда должна быть самодостаточной, потому что это божественное существо, — объяснила Лель.
Ранее исполнительница поддержала введение наказаний для преследователей. Она поделилась историей о том, как ее сталкерил один из поклонников. По словам певицы, усмирить разозленного фаната удалось только с помощью правоохранительных органов, которые приняли меры в отношении преследователя.
Лель рассказала, что некоторое время назад ее воздыхатель прислал ей свои композиции, однако так и не получил ответа. Позже он узнал адрес места жительства певицы и начал угрожать ей по СМС.