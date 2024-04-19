Чем удивил российских туристов Стамбул на майские праздники

<p>В 2024 году конкуренция между <strong>авиакомпаниями </strong>позволила сохранить стоимость туров в <strong>Стамбул </strong>на уровне прошлого года, несмотря на снижение цен на авиабилеты и небольшое повышение <strong>тарифов </strong>в отелях. Однако туристические расходы в самом городе значительно выросли, включая стоимость питания в <strong>ресторанах</strong>, билетов в музеи и транспортные услуги, отражая экономические изменения в Турции, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id274902-kak-izmenilas-stoimost-turov-v-stambul-v-2024-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>, ссылаясь на АТОР.</p><p>Спрос на поездки в <strong>Стамбул </strong>увеличивается с марта, достигая пика спроса в преддверии майских праздников, с приростом <strong>бронирований </strong>от 42% до 54% в различных туристических компаниях. При этом <strong>нагрузка </strong>на отели не так высока, что, в сочетании с увеличением количества перевозчиков, способствует предложению выгодных условий от <strong>отелей</strong>.</p><p>По данным агентств, <strong>средний чек</strong> туров остался на прошлогоднем уровне, во многом благодаря оптимизации расходов на перелет за счет сотрудничества с авиакомпаниями. Например, в <strong>«Спектрум»</strong> цены на авиабилеты начинаются от 40 000 рублей, но есть более дешевые варианты. В <strong>Space Travel </strong>и<strong> Anex</strong> средний чек составляет около 58–60 тыс. руб. и 53 тыс. руб. соответственно на человека.</p><p>Туристы из различных регионов, включая<strong> Москву</strong> и<strong> Екатеринбург</strong>, активно бронируют туры на майские праздники, предпочитая как традиционные поездки, так и комбинированные маршруты, например, <strong>Стамбул + Каппадокия</strong>. Туроператоры предлагают разнообразные пакеты на майские праздники, включая перелет и проживание, начиная от 95 тысяч рублей на двоих в <strong>Space Travel</strong> за четыре ночи и до 153 тысяч рублей за семидневный тур в четырехзвездочный отель от <strong>Coral Travel</strong>. Цены на проживание без авиаперелета варьируются от 35 до 50 евро за двухместный номер в трехзвездочных отелях до более 170 евро в пятизвездочных отелях.</p>