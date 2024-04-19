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Чем удивил российских туристов Стамбул на майские праздники

<p>В&nbsp;2024 году конкуренция между <strong>авиакомпаниями </strong>позволила сохранить стоимость туров в&nbsp;<strong>Стамбул </strong>на&nbsp;уровне прошлого года, несмотря на&nbsp;снижение цен на&nbsp;авиабилеты и&nbsp;небольшое повышение <strong>тарифов </strong>в&nbsp;отелях. Однако туристические расходы в&nbsp;самом городе значительно выросли, включая стоимость питания в&nbsp;<strong>ресторанах</strong>, билетов в музеи и транспортные услуги, отражая экономические изменения в Турции, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id274902-kak-izmenilas-stoimost-turov-v-stambul-v-2024-godu?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>, ссылаясь на АТОР.</p><p>Спрос на&nbsp;поездки в&nbsp;<strong>Стамбул </strong>увеличивается с&nbsp;марта, достигая пика спроса в&nbsp;преддверии майских праздников, с&nbsp;приростом <strong>бронирований </strong>от&nbsp;42% до&nbsp;54% в&nbsp;различных туристических компаниях. При этом <strong>нагрузка </strong>на&nbsp;отели не&nbsp;так высока, что, в&nbsp;сочетании с&nbsp;увеличением количества перевозчиков, способствует предложению выгодных условий от&nbsp;<strong>отелей</strong>.</p><p>По&nbsp;данным агентств, <strong>средний чек</strong> туров остался на&nbsp;прошлогоднем уровне, во&nbsp;многом благодаря оптимизации расходов на&nbsp;перелет за&nbsp;счет сотрудничества с&nbsp;авиакомпаниями. Например, в&nbsp;<strong>&laquo;Спектрум&raquo;</strong> цены на&nbsp;авиабилеты начинаются от&nbsp;40&nbsp;000&nbsp;рублей, но&nbsp;есть более дешевые варианты. В&nbsp;<strong>Space Travel </strong>и<strong>&nbsp;Anex</strong> средний чек составляет около 58&ndash;60&nbsp;тыс.&nbsp;руб. и&nbsp;53&nbsp;тыс.&nbsp;руб. соответственно на&nbsp;человека.</p><p>Туристы из&nbsp;различных регионов, включая<strong> Москву</strong> и<strong>&nbsp;Екатеринбург</strong>, активно бронируют туры на&nbsp;майские праздники, предпочитая как традиционные поездки, так и&nbsp;комбинированные маршруты, например, <strong>Стамбул + Каппадокия</strong>. Туроператоры предлагают разнообразные пакеты на&nbsp;майские праздники, включая перелет и&nbsp;проживание, начиная от&nbsp;95 тысяч рублей на&nbsp;двоих в&nbsp;<strong>Space Travel</strong> за&nbsp;четыре ночи и&nbsp;до&nbsp;153 тысяч рублей за&nbsp;семидневный тур в&nbsp;четырехзвездочный отель от&nbsp;<strong>Coral Travel</strong>. Цены на&nbsp;проживание без авиаперелета варьируются от&nbsp;35 до&nbsp;50&nbsp;евро за&nbsp;двухместный номер в&nbsp;трехзвездочных отелях до&nbsp;более 170&nbsp;евро в&nbsp;пятизвездочных отелях.</p>

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