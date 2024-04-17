Стало известно, как сейчас выглядит актриса Заворотнюк

Состояние здоровья известной актрисы Анастасии Заворотнюк, звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня», продолжает оставаться в центре внимания общественности и СМИ. После диагностирования у неё глиобластомы, информация о её здоровье поступает крайне нечасто, окутанная туманом предположений.

В последнее время единственным источником информации о состоянии актрисы является её дочь Анна, которая время от времени делится новостями в своих социальных сетях. Недавно Анна вернулась в Россию из Дубая, где проживала с супругом из-за климатических условий. В ходе визита она опубликовала фотографии, которые вызвали волну обсуждений: на снимках видны следы медицинского воздействия на лице актрисы, включая жуткие пятна. Анна поделилась своим опытом восстановления кожи после повреждений от солнца, что также стало темой для обсуждения.

Снимок процедуры, опубликованный в социальных сетях, показывает явные изменения в её внешности. В это время сложная борьба Анастасии Заворотнюк с болезнью продолжается. Несмотря на сложности, которые приходится переживать знаменитости и её близким, надежда на улучшение её состояния не покидает сердца поклонников.