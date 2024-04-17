Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актрисы Лазаревой*

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram. Lenta.ru

«Поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о ее результатах», — говорится в ответе надзорного органа. Газета.Ru

Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города. Деловая газета «Взгляд»