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Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актрисы Татьяны Лазаревой*

Прокуратура Москвы проверит телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) после ее слов об атаках украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщила Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram. Lenta.ru

«Поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать о ее результатах», — говорится в ответе надзорного органа. Газета.Ru

Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города. Деловая газета «Взгляд»

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актрисы Лазаревой*
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