Группа "Песняры" выступит на берегу Нарвы в День Победы

Праздничный концерт в честь Дня Победы по традиции пройдет на берегу Нарвы - в 2024 году на нем выступят Кубанский хор, а также группа "Песняры". Об этом сообщил на Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Для всех, кто меня спрашивает: концерт в День Победы на берегу Нарвы состоится. Как и в прошлом году составляем программу вместе с коллегами из Всероссийского государственного университета юстиции. Полностью программу раскрывать не буду, но ждем и Кубанский хор, и духовой оркестр, и группу "Песняры", - говорится в сообщении.

Праздничный концерт в День Победы в пограничном Ивангороде Ленинградской области обычно организован так, чтобы за выступлением артистов могли наблюдать зрители по двум берегам реки Нарвы (Наровы), по которой проходит граница с Эстонией. На противоположном берегу реки с Ивангородом соседствует город Нарва.