Лоза предположил, почему зрители ушли с концерта Серова

На недавнем выступлении Александра Серова в Угличе люди начали покидать зрительный зал, не дожидаясь финала концерта. Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза назвал такой инцидент тревожным звоночком. «Вечерняя Москва» связалась с артистом и поинтересовалась, что могло повлиять на решение зрителей покинуть концерт раньше времени.

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По словам Юрия Лозы, во время выступления может возникнуть немало сторонних факторов, не зависящих от артиста, которые заставят зрителей встать посреди концерта и покинуть зал.

— Может быть, что-то со звуком было или артист приболел. Никто же не знает, что произошло на концерте Серова и почему зрители вдруг решили встать и уйти, что именно их не устроило. А не устроить могло многое, — сказал музыкант.

Он отметил, что артисту реально стоит задуматься о качестве своей работы только в том случае, если он уверен в техническом обеспечении своего выступления.

— Если на концерте технически все идет хорошо (в зале хороший звук, свет, реклама, комфортно находиться внутри), а люди все равно поднимаются с мест и уходят, артисту реально стоит задуматься о том, что с ним что-то не так. Но я даже не знаю, что может чувствовать артист, когда с его концерта ушли зрители. У меня такого не было никогда, — признался Лоза.

Надо искать реальные причины произошедшего, делать выводы, чтобы в дальнейшем не допустить подобного, заключил он.