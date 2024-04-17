«У меня такого не было»: Лоза предположил, почему зрители ушли с концерта Серова
На недавнем выступлении Александра Серова в Угличе люди начали покидать зрительный зал, не дожидаясь финала концерта. Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза назвал такой инцидент тревожным звоночком. «Вечерняя Москва» связалась с артистом и поинтересовалась, что могло повлиять на решение зрителей покинуть концерт раньше времени.
По словам Юрия Лозы, во время выступления может возникнуть немало сторонних факторов, не зависящих от артиста, которые заставят зрителей встать посреди концерта и покинуть зал.
— Может быть, что-то со звуком было или артист приболел. Никто же не знает, что произошло на концерте Серова и почему зрители вдруг решили встать и уйти, что именно их не устроило. А не устроить могло многое, — сказал музыкант.
Он отметил, что артисту реально стоит задуматься о качестве своей работы только в том случае, если он уверен в техническом обеспечении своего выступления.
— Если на концерте технически все идет хорошо (в зале хороший звук, свет, реклама, комфортно находиться внутри), а люди все равно поднимаются с мест и уходят, артисту реально стоит задуматься о том, что с ним что-то не так. Но я даже не знаю, что может чувствовать артист, когда с его концерта ушли зрители. У меня такого не было никогда, — признался Лоза.
Надо искать реальные причины произошедшего, делать выводы, чтобы в дальнейшем не допустить подобного, заключил он.